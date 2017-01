Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Plus de 800 000 € de gain, 7 voitures alors qu’il n’a même pas le permis de conduire et une myriade des cadeaux en tous genres… Voilà ce qu’a glané Christian Quesada, 52 ans, en six mois et demi de participation à l’émission Les 12 Coups de Midi. Après 192 victoires, il a laissé sa place il y a quelques jours à peine, après avoir buté sur une question concernant l’ex-époux de la danseuse Burlesque Dita Von Teese.

Il pensait - après avoir enchaîné les nuits dans les chambres d’hôtel en attendant les tournages successifs de l’émission - retrouver une vie plus stable et calme. Il n’en est rien. Car depuis sa défaite, nombreux sont les 4 millions de spectateurs quotidiens de l’émission à qui il manqué. C’est depuis devenu habituel pour lui de recevoir presque 200 lettres par jour, d’admirateurs et même d’admiratrices. Autre nouveauté pour lui, celle de figurer régulièrement dans de grands magazines français.



Mais quel avenir pour ce passionné de jeux, dont les premiers passages télévisés datent de la fin des années 80 ? Un avenir doré pour celui qui, il y a encore quelques mois vivait en ne touchant que le RSA, et peinait à payer ses déplacements en taxi quand il venait dans la capitale. Expert en jeux, il s’est vu offrir une belle proposition de collaboration par un grand groupe de presse : revisiter les pages de jeux d’un grand magazine afin de les rendre plus dynamiques et attractives. Bref, un job en or pour Christian Quesada.