50' inside, Le mag du 28 janvier 2017  

50' Inside le mag offre un autre regard sur les personnalités à travers une enquête d'investigation et un document grand format :- Dans le secret des stars : Passez de l'autre côté du miroir et découvrez les secrets de la vie des stars, de leurs succès, de leurs entourages et des lieux mythiques qui les abritent.- Le document d'Inside : découverte de pays lointains, évasion dans des lieux exceptionnels et souvent inaccessibles, devenus parfois les repères des stars ou de ceux qui ont choisi de vivre autrement, loin des contraintes de notre quotidien, avec le rêve de se construire une autre vie... Nouveaux modes de vie, nouveaux territoires, nouveaux rêves, 50' Inside vous emmène là où vous n'êtes jamais allés...