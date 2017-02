Demain à la Une — Florent Peyre, le nouveau protégé de Dany Boon  

On le sait, le roi de l’humour et du box-office aime mettre en lumière les talents auxquels il croit…Dans Raid Dingue, sorti ce mercredi, il vient d’offrir son premier rôle au cinéma à Florent Peyre, pour qui il a eu un coup de cœur. Une reconnaissance et un formidable tremplin pour l’humoriste de 36 ans, qui fait de la scène depuis dix ans et s’est fait remarquer dans des émissions télé, comme celle d’Arthur, « Vendredi tout est permis ». — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 4 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.