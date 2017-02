Demain à la Une — Philippe Lacheau, le roi de la comédie  

Après le succès de Baby-Sitting 1 et 2, ce jeune réalisateur de 36 ans revient avec Alibi.com, en salles mercredi. Une comédie déjantée où Philippe Lacheau a réuni la bande de ses débuts, mais aussi des acteurs prestigieux comme Nathalie Baye et Didier Bourdon, et des guests de tous horizons : Joey Starr, Norman ou Nawell Madani. A la fois scénariste, réalisateur, et acteur… Voici comment en trois ans à peine, Philippe Lacheau est devenu une valeur sûre de la comédie à la française. Regardez ! — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 11 février 2017 à (re)voir sur MYTF1.