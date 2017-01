Demain à la Une — Raid dingue de Dany Boon  

Alors que son cinquième film en tant que réalisateur sort mercredi, les équipes de 50'inside ont voulu comprendre quelle était la recette du roi de l’humour pour transformer chacune de ses comédies en succès. Avec "Raid dingue", Dany Boon raconte les péripéties d’une jeune femme qui rêve d’intégrer le Raid, un univers très macho. Depuis les premiers repérages à son tour de France marathon pour présenter son film, 50'inside l'a suivi pendant un an sur ce projet. Et comme à son habitude, Dany Boon s’est impliqué à 100% à chaque étape. Alors comment est né "Raid Dingue", et quelle est la méthode de Dany Boon pour rester le roi de la comédie populaire ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 28 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.