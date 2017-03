Demain à la Une — Le régime sans sucre  

Gwyneth Paltrow ou Cameron Diaz en sont des adeptes inconditionnelles et attirent les regards sur ce nouveau régime à la mode. Après le gluten ou le lactose, elles nous invitent à bannir de notre quotidien le sucre, TOUS les sucres ! Une nouvelle tendance qui va même jusqu’à conquérir la pâtisserie, et des chefs stars comme Christophe Michalak ! Manger sans sucre : est-ce trop radical, est-ce trop excessif ou au contraire, serait-ce la clé de notre équilibre ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 4 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.