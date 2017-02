Demain à la Une — Stars, zen à tout prix !  

Qu’elles s’appellent Gisèle Bündchen ou Jessica Alba, ou qu’ils soient patrons du CAC 40 : tous rêvent d’une vie sans stress, cool, loin de la frénésie du quotidien. Et pour y parvenir, tous sont désormais fans de jambes croisées, de doigts levés et de silence : bref, de méditation… Une tendance plébiscitée par les stars, et qui aujourd’hui va bien au-delà, jusqu’à ces applications pour smartphone qui vous permettraient d’apprendre à être zen partout, et en toute circonstance. Mais, est-il vraiment si facile de rester zen ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.