Le Document — Courchevel, la station la plus chic de France  

En cette période de vacances d’hiver, c’est sur les pentes enneigées des Alpes que 50'inside vous emmène à présent, dans le plus grand domaine skiable au monde. Avec ses palaces et ses services d’exception, la mythique station de ski de Courchevel est le rendez-vous des grandes fortunes et des stars, comme Leonardo di Caprio, le prince William et sa famille ou Patrick Bruel. Une destination huppée, qui pour satisfaire une clientèle toujours en quête de nouveautés, ne cesse de réinventer les codes du luxe à la montagne. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 11 février 2017 à (re)voir sur MYTF1.