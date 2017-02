Le Document — Les enfoirés, les coulisses du concert évènement  

C’est le concert le plus attendu de l’année, celui qui regroupe les plus grands artistes français au profit des Restos du cœur… Il sera diffusé vendredi prochain sur TF1. Mais en exclusivité, 50’inside vous en fait découvrir les premiers temps forts. Et si ce cru 2017 est particulièrement attendu, c’est pour le choix bien sûr, mais c’est aussi parce que c’est la première fois depuis la naissance des Enfoirés il y a presque 30 ans, que le show n’est pas signé Jean-Jacques Goldman. Alors que la star française a décidé de prendre sa retraite, à quoi ressemble ce concert imaginé par la nouvelle génération ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.