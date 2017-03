Document — Mammoth, la station de ski du tout Hollywood  

Saviez-vous que l'on pouvait skier à seulement 4 heures et demi de route de Los Angeles ? En effet, la station de Mammoth Mountain est depuis plus de 60 ans la préférée des passionnés de glisse... et des stars aussi, attirés par ce mélange unique de neige et de soleil californien ! Une escapade hivernale étonnante, au cœur des montagnes de l’ouest américain. Regardez !— Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 11 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.