Le Document — Tulum : escapade zen au Mexique  

Direction la péninsule du Yucatan, dans une petite ville de 30 000 habitants qui est devenue en quelques années le refuge des vacanciers branchés et des stars comme Mick Jagger ou Demi Moore. Naomi watts ou encore Yodélice y ont passé leurs fêtes de fin d'année. Si cette ancienne cité maya attire aujourd'hui les touristes, c'est non seulement pour ses plages de sable blanc et sa nature vierge, mais aussi et surtout pour l'atmosphère unique qui y règne. Découvrez sans plus attendre Tulum, la nouvelle destination du bien-être. — Extrait de « 50'inside, le mag » diffusé le 7 janvier 2017.