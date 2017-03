L’actu de la semaine — Kate et William à Paris  

C’est l’événement de la semaine, la visite à Paris du prince William et de son épouse Kate ! C’est la première fois que le duc de Cambridge se rend dans la capitale, depuis que sa mère Lady Di y a trouvé la mort il y a vingt ans. Ces derniers mois, Kate et William, les chouchous de la famille royale, multiplient les engagements et les voyages officiels dans le monde entier. Une préparation intensive à leur futur métier de roi et reine d'Angleterre, quitte à éclipser le prochain héritier du trône, le prince Charles. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le samedi 18 mars sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.