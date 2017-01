L’évènement de l’année — Le divorce Brad Pitt/Angelina Jolie  

C'est le divorce de l'année. Et quel divorce ! Entre Angelina Jolie et Brad Pitt, la guerre est plus que jamais déclarée. Courant novembre, le sex symbol était en pleine promotion du film "Les Alliés" dans lequel il apparaît au côté de Marion Cotillard, mais derrière cette course aux médias se cachait une réelle bataille entre Brad Pitt et Angelina Jolie qui, comme vous le savez, ont décidé de se séparer. Le divorce est toujours en cours. Lequel des deux parents aura la garde des enfants ? De nouveaux enregistrements compromettants mettent Angelina dans une bien mauvaise posture. Regardez ! — Extrait de 50’inside, la rétrospective diffusé le 31 décembre 2016, à (re)voir sur MYTF1.