L’homme le plus sexy de l'année — Matt Pokora  

L'année dernière, c'est Brad Pitt, qui se bat coûte que coûte pour obtenir la garde de ses enfants, que vous aviez élu dans la catégorie « homme le plus sexy de l'année » ! Alors a-t-il fait coup double en 2016 ? Eh bien non ! Cette année, c'est un autre beau blond qui remporte la manche ! Un bel éphèbe qui a fait florès avec son dernier album "My Way". Un opus ayant battu bien des records et où les rythmes sont endiablés comme jamais. Découvrez donc sans plus attendre celui que vous avez élu comme « homme le plus sexy de l'année » !