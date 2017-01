Portrait — Ary Abittan en 5 dates  

A 42 ans, l'humoriste a décidé de se dévoiler dans un nouveau one-man-show inspiré de sa propre vie. "My Story" qu'il présentera à la Cigale du 28 février au 4 mars. Un spectacle intime où il retrace son parcours et s'amuse de ses déboires et de ses déconvenues. Son enfance, son mariage, son divorce, sa famille recomposée… tout y passe avec humour et autodérision. Ary Abittan, un homme qui grâce à son énergie contagieuse a réussi en quelques années à devenir une star de l'humour. Pour 50'inside, il revient sur les 5 jours qui ont marqué sa vie. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 28 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.