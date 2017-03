Portrait — Emma Watson en 5 dates  

A seulement 26 ans, elle est une star incontournable du cinéma international. Emma Watson, c’est la petite Hermione Granger que l’on a découverte à 10 ans dans la saga des Harry Potter. A l’école des sorciers elle a grandi devant les caméras et depuis, elle a su se réinventer et surprendre. Egérie glamour, femme militante et actrice accomplie, Emma Watson a même été classé en 2015, parmi les 100 personnes les plus influentes au monde selon le Time Magazine. Il y a quelques jours la jeune Britannique était de passage à Paris pour la sortie de son nouveau film, le 22 mars : « La Belle et la Bête ». En exclusivité pour 50’indside, Emma Watson se livre et raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 4 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.