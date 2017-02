Portrait — Guillaume Canet en 5 dates  

Son film Rock’n Roll sort prochainement en salles, c'est une comédie qui mêle fiction et réalité. En effet, Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard y incarnent leur propre rôle. Avec cette comédie pleine d’auto-dérision où il est question de star system et de crise de la quarantaine, Guillaume Canet livre l’un des films les plus personnels de sa carrière. Ses débuts d’acteur, sa rencontre avec Marion Cotillard, ses jardins secrets... Pour la première fois dans 50'inside, Guillaume Canet se livre et nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie. Regardez ! — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 11 février 2017 à (re)voir sur MYTF1.