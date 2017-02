Dans le secret des Oscars  

Dimanche, se tiendra l’événement le plus glamour et le plus commenté de la planète : la 89ème cérémonie des Oscars. Et cette année, l’une des grandes favorites est une Française, Isabelle Huppert, qui depuis des mois, s’est lancée dans une campagne digne d’une élection présidentielle pour décrocher la précieuse statuette. Car au-delà du prestige, et du rêve hollywoodien, les Oscars représentent des enjeux colossaux, pour l’industrie du cinéma, mais aussi pour la mode et les stars… Bienvenue dans les coulisses des Oscars ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.