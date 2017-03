Dans le secret du Royal Monceau  

Depuis près d’un siècle, ce palace parisien attire les artistes et les personnalités, comme Michel Polnareff qui y a vécu pendant presque 3 ans et y a enregistré sa chanson culte « Goodbye Marylou ».Ou plus récemment Céline Dion et Justin Bieber, qui y ont séjourné lors de leur dernier passage à Paris. Très loin de ses concurrents au luxe clinquant et à l’ambiance aseptisée, l’hôtel a voulu se démarquer. Entièrement rénové en 2008 par l’architecte et designer Philippe Starck, il a trouvé une nouvelle impulsion en devenant le premier palace dédié à l’art. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le samedi 18 mars sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.