Dans le secret des stars — Les Beckham  

Cette semaine, 50'inside revient sur l'histoire de l'un des couples les plus glamours de la planète : les Beckham. Un coup de foudre il y a vingt ans tout juste, des vœux de mariage renouvelés cette semaine. Qui aurait pu prédire en 1997, que Victoria, la chanteuse des Spice Girls, et David Beckham, jeune espoir du football anglais, deviendraient l’un des couples les plus solides et les plus puissants du monde ? Aujourd’hui à la tête d’une fortune estimée à 641 millions d’euros, ils seraient plus riches que la reine d’Angleterre - rien que ça. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 4 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.