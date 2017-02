Dans le secret des stars — Jean Imbert, le cuisinier star  

Dans son restaurant parisien, ce jeune chef de 35 ans a vu défiler les plus grandes stars de la planète : le couple Beyoncé et Jay Z, le top model Cara Delavingne, Marion Cotillard ou encore Omar Sy. Une cuisine à l’image de son tempérament, pleine de fougue et d’audace. Ajoutez à cela une maîtrise parfaite de la communication, et des réseaux sociaux : voici comment depuis sa victoire dans Top Chef il y a cinq ans, Jean Imbert a su faire fructifier sa notoriété et dépoussiérer l’image de la gastronomie française. Regardez ! — Extrait de « 50’inside, le mag » diffusé le 11 février 2017 à (re)voir sur MYTF1.