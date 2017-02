Une star une histoire — Christophe Maé, dix ans de succès  

En seulement dix ans, Christophe Maé est devenu l’un des plus gros vendeurs de disques en France et remplit les plus grandes salles… Un succès immense qui s’impose dès son premier album en 2007 vendu à un million d’exemplaires, et son premier tube, inoubliable : « On s’attache » ! Dix ans après, la belle histoire continue pour ce chanteur, qui pourtant a bien failli ne jamais le devenir… Pourquoi ? Découvrez-le sans plus attendre ! — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 25 février 2017, à (re)voir sur MYTF1.