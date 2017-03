Une star, une histoire — Le couple « Hardy-Dutronc »

Il y a 50 ans, elle l’invitait en Corse, et de ce séjour naissait l’une des plus belles histoires de la chanson française. Au fil du temps, ils se sont aimés, se sont déchirés… Ils ont eu un enfant, se sont séparés mais ils ne se sont jamais quittés. Un amour libre mais douloureux qui a inspiré les plus belles chansons de Françoise Hardy et construit leur légende. « Hardy-Dutronc », l’un des couples les plus mythiques de la chanson française. — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 4 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.