Une star, une histoire — Galabru  

Il y a un an, le 4 janvier 2016, s'éteignait l'inoubliable acteur à l'âge de 93 ans. Michel Galabru c'était une voix chaude et familière, un physique rond et généreux, l'éternel adjudant Gerbert du Gendarme de Saint Tropez qui l'avait fait connaitre du grand public. Personne n'a oublié sa fameuse tirade "c'est le nord" dans "Bienvenue chez les Ch'tis". Mais derrière ce personnage familier, haut en couleur, se cachait un homme complexe qui gardait un secret : une double vie et l'existence d’une fille cachée. Une histoire lourde à porter qui le poursuivra tout au long de sa vie. — Extrait de « 50’inside, l’actu » diffusé le 14 janvier 2017, à (re)voir sur MYTF1.