Une star, une histoire – Hélène Rollès, un destin hors du commun  

Vous avez forcément fredonné sa chanson culte « Hélène, je m’appelle Hélène ». C’était il y a déjà 25 ans ! Avec ses longs cheveux blonds et sa douce voix timide, Hélène Rollès a été l’idole d’une génération, avec le feuilleton culte « Hélène et les garçons ». Une notoriété qu’elle a un temps fuie, avant de revenir, plus discrètement, sur scène et à la télévision. Regardez ! — Extrait de « 50’inside l’actu » diffusé le 11 mars 2017, à (re)voir sur MYTF1.