Une star, une histoire — Whitney Houston, un destin tragique  

50'inside revient le temps d'un instant sur le destin de Whitney Houston, une chanteuse qui rythme encore nos playlists. En effet, cinq ans après sa mort, personne n'a oublié cette voix, cette puissance et cette chanson "I will always love you" vendue à 44 millions d'exemplaires dans le monde. Un triomphe qui propulsa Whitney Houston au sommet, avant de lentement la détruire.