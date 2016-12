Vendredi à 00h10, rendez-vous pour une émission spéciale Noël !  

Action ou vérité est un divertissement dans lequel les invités vont se dévoiler en disant toute la vérité et se prêter à des actions inédites. Pour révéler leur vraie personnalité, ils vont devoir se livrer avec sincérité et dans la bonne humeur au délicat exercice d'"action ou vérité", le plus simplement du monde. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir des pans de la vie de nos invités qu'ils ne connaissent pas forcément. Les invités sont Vianney, Arnaud Ducret, Jean-Marc Généreux, Valérie Bègue, Anthony Kavanagh et Victoria Silvstedt. Les invités oseront-ils tout dire ou tout faire ?