Alice Nevers - Ficelle  

Le corps de Gilles Bertrand est retrouvé dans l'eau du port de la Bastille. Le juge alice Nevers, chargée de l'instruction, apprend que Gilles bertrand a un fils de 7 ans, Clément, qui vit chez ses grands-parents, Marie et hervé, boulanger. L'enquête la conduit à soupçonner la mère de lément, Céline, sortie la veille de prison. Coïncidence ? Céline est effobdrée à l'annonce de la mort de Gilles, mais pourtant s'enfuit juste après le passage d'Alice Nevers. Pour Alice Nevers et le lieutenant Romance commence une traque de la jeune femme. La boulangerie de marie et hervé est mise sous protection au cas où Céline viendrait chercher son fils Clément. En parrallèle, Alice enquête sur les relations douteuses de Gilles avec le milieu des trafiquants de drogue. En s'attachant la complicité de l'enfant, Alice parviendra à démasquer le coupable, innocentera Céline et permettra à la mère et à l'enfant de se retrouver.