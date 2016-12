Pourquoi un gendarme, séduisant et séducteur, était-il devenu gardien de nuit dans un lotissement sans histoire ? Francis Bosco avait accès aux enregistrements vidéo : avait-il découvert le secret de trop ? Et comment le meurtrier a-t-il pu échapper aux caméras de surveillance ? Alice se rend dans l’appartement secret de Mathieu. Elle y découvre la photo d’une autre femme et d’un autre enfant…