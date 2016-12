Alice Nevers - Les risques du métier  

Le lieutenant de l'antigang Franck Morel est assassiné alors qu'il effectuait une filature sur Ravier, soupçonné de se livrer à un trafic de machines à sous. La juge Alice Nevers est chargée de l'enquête et fait la connaissance du commissaire Duval, patron de l'antigang, très affecté par la mort de Morel qui était son fils spirituel. L'enquête commence, et Alice soupçonne immédiatement Ravier d'avoir liquidé Morel qui le suivait depuis de nombreuses semaines. Mais Ravier a un alibi et Alice doi t le libérer, au grand dam de Duval qui décide de ne pas lâcher Ravier pour l'obliger à se dévoiler. La conviction d'Alice commence à se faire. En réalité, ce n'est pas Ravier qui a tué Morel mais ... Duval. Reste à le prouver. Elle décide de monter un piège avec l'aide de Ghislaine Morel afin de démontrer la culpabilité de Duval. Lors de l'interpellation, Duval tente de tuer Ravier pour lui faire endosser le meurtre. Mais Alice a tout prévu et Duval doit avouer le meurtre.