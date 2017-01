Arrow : le joli message de Stephen Amell pour sa femme Cassandra

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Stephen Amell est heureux et il n’hésite pas à le clamer haut et fort sur les réseaux sociaux. Depuis son mariage en décembre 2012 avec la comédienne et mannequin Cassandra Jean, le héros d’Arrow est sur un petit nuage. Très amoureux de celle qui lui a donné une petite fille en octobre 2013, la star de la série diffusée sur TF1 a décidé, il y a quelques jours, de la mettre à l’honneur sur ses réseaux sociaux. L’occasion pour lui de fêter publiquement leur anniversaire de mariage célébré le 25 décembre dernier.

Les inconditionnels de la star, qui incarne Oliver Queen dans Arrow, ont ainsi pu découvrir il y a trois jours un joli montage photo regroupant deux clichés montrant le couple très amoureux. Deux photos prises à quatre ans d’intervalle. Quelques jours plus tard, c’est un instantané de leurs vacances à Hawaï que le héros d’Arrow a mis en ligne sur Instagram. Une photo montrant le couple tout sourire sur une plage d’un parc naturel. "Un très bon anniversaire en retard à @cassandrapants. On continue notre aventure", a-t-il ajouté en guise de légende.

Heureux avec sa magnifique femme, Stephen Amell est également un père de famille comblé. Depuis la naissance de sa fille Maverick en 2013, il profite pleinement de sa nouvelle vie de papa. Il publie d’ailleurs régulièrement des clichés montrant la belle complicité existant au sein du duo père/fille. A Noël dernier, il a notamment partagé avec ses fans des photos de la rencontre de Maverick avec le Père Noël. Un moment magique pour la petite fille.





Four years later. This one. Une photo publiée par Stephen Amell (@stephenamell) le 8 Janv. 2017 à 15h22 PST





A very happy belated anniversary to @cassandrapants. We continue to adventure. Une photo publiée par Stephen Amell (@stephenamell) le 29 Déc. 2016 à 16h17 PST

Découvrez ci-dessous les coulisses des cascades d'Arrow :