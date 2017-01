Arrow : Katie Cassidy et Emily Bett accros au sport!

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Katie Cassidy alias Laurel Lance dans Arrow, est une véritable fan de mode ! La preuve, lorsqu’elle ne joue pas les héroïnes aux côtés d’Oliver Queen , la jeune femme s’occupe de son blog de mode et beauté : Tomboy KC . Mais au-delà de cela, Katie Cassidy est également un ancien mannequin ! Dans sa jeunesse, elle a collaboré avec de grandes enseignes telles que Abercrombie. Pourtant même si elle a préféré la comédie au mannequinat, l’actrice ne délaisse pas pour autant ses habitudes sportives. Sur son compte Instagram, elle a posté une photo d’elle à la salle de sport, avec en légende « De retour ! »… Elle semble donc plus motivée que jamais !



Mais elle n’est pas la seule, puisque sa grande copine Emily Bett (Felicity dans Arrow) a elle aussi publié une photo sur son compte Instagram et le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme fait preuve d’une grande souplesse :

Une photo publiée par emilybett (@emilybett) le 19 Janv. 2017 à 14h50 PST

A en croire la légende, la séance de sport en compagnie de son coach, fut intense : " Je serais incapable de me déplacer jusqu’à nouvel ordre. Merci@ t3athletics d'envoyer des protéines !"

Un message à prendre sur le ton de l’humour, puisque Emily Bett n’a jamais caché son addiction au sport ! Lors d’une interview pour Bello, elle avait confié : «Je fais beaucoup de sport. J'en fais tous les matins très tôt et tous les soirs très tard, tout dépend de notre emploi du temps de tournage. J'ai aussi deux entraineurs, Brady Roberts et Thomas Taylor. J'essaye d'être très active. J'aime vraiment le yoga et la course. C'est un combat permanent car ce n'est jamais suffisant. Récemment, nous avons tourné pendant 14 heures d'affilé et j'ai dû faire mon sport à 6h30 du matin. Le truc c'est que c'est devenu une question de survie, il canalise mon travail. Il m'aide dans mon travail ! »