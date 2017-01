Arrow : Stephen Amell donne son avis sur Donald Trump !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Stephen Amell, l’interprète d’Arrow, est très suivi sur les réseaux sociaux et n’hésite pas à répondre à ses fans ! Alors que les Etats-Unis viennent d’élire leur nouveau président, un fan a demandé à l'acteur, quel était son ressenti sur le climat politique actuel ! L’occasion pour le héros de Star City de prôner un discours de paix.

Tout d’abord, il introduit son discours en évoquant quelques anciens présidents :

« Je pense que Bill Clinton était intéressant, je ne pense pas que Bush était aussi mauvais que certaines personnes l’ont fait croire et je pense que Obama est de loin le meilleur président. Selon moi, il est une rock star. » Puis il revient sur son avis personnel envers Donald Trump :



« Je n’aime pas vraiment Donald Trump, je ne l'inviterais pas à dîner, je ne viendrais probablement pas dans une propriété qu'il possède ... » Mais l’acteur garde tout de même une lueur d’espoir concernant le nouveau président : «Je ne sais pas encore comment il va gouverner. Et je m’oblige à avoir un jugement de réserve. Pourquoi? Parce qu’il est le président, et citoyen ou non, l'Amérique est ma maison. Je paie des impôts. Je me soucie de la façon dont le gouvernement traite ses citoyens. Alors ... J'espère qu'il va réussir ! »



Puis il termine son texte par un message de paix et d’optimisme : « Il n'y a pas de place pour autre chose que l'intégration, l'honnêteté et la transparence en 2017. J'espère que nous allons l’obtenir. »