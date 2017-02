Arrow : Stephen Amell sort l’artillerie lourde pour le Super Bowl 2017

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

70 000 spectateurs dans le stade, 110 millions de téléspectateurs américains et des centaines de millions de personnes dans le monde devant le petit écran. Le Super Bowl 2017, dont le concert de mi-temps a été assuré avec brio par une Lady Gaga en grande forme, a confirmé cette année encore qu’il était bien l’événement le plus suivi au monde.

Si de nombreuses personnalités telles que Mark Wahlberg, John Travolta ou encore John Legend ont fait le déplacement pour suivre en live la finale 2017 de la ligue de football américain, c’est de chez lui que Stephen Amell a assisté à la victoire des New England Patriots, équipe menée par Tom Brady, le chéri de Gisèle Bunchen. Pour ne rien rater du match de l’année, le héros d’Arrow ne s’est pas contenté d’un écran plat de grande taille, comme il l’a montré sur les réseaux sociaux.

L’interprète d’Oliver Queen a suivi cette rencontre de football américain devant deux écrans de télévision. Et pour ne pas être dérangé par une personne voulant zapper, une troisième télé accrochée sur le mur diffusait une vidéo montrant un chiot ! "The Puppy Bowl is tremendous (Le Chiot Bowl est génial en VF ndlr)", a-t-il écrit avec beaucoup d’humour en légende de sa surprenante photo.







