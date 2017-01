Arrow : La surprenante demande de Colton Haynes pour 2017

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Qui dit "nouvelle année", dit également "bonnes résolutions". Si certains ont prévu de se remettre au sport, arrêter de fumer ou encore perdre du poids, Colton Haynes veut, de son côté, du changement dans sa vie professionnelle. Et le comédien, qui incarnait Roy Harper dans Arrow, l’a clamé haut et fort sur les réseaux sociaux.

Dans un message publié mardi, il a d’ailleurs fait un appel du pied en direction d’Hollywood pour réaliser cette nouvelle envie. Pour 2017, Colton Haynes souhaite en priorité faire ses premiers pas dans le monde du doublage pour le cinéma. Si le comédien a prêté sa voix à un personnage d’un jeu vidéo en 2016, il n’a encore jamais pris part à un projet de film d’animation. Et il compte bien changer la donne en cette année 2017. "Objectif pour 2017 : Être l'une des voix d'un film d'animation. De préférence dans un film musical, mais je prendrai tout ce que je peux avoir ! Souvenez-vous de ça, ça va se réaliser !", a ainsi écrit Colton Haynes sur les réseaux sociaux.

Si les fans du comédien devront encore faire preuve de patience avant de le voir doubler un film d’animation – à moins que ce message soit l'annonce cachée d'un futur projet -, Colton Haynes sera bien présent dans les salles obscures en 2017. Il sera en effet à l’affiche de Rock That Body aux côtés de Scarlett Johansson, Kate McKinnon ou encore Zoé Kravitz. Un film attendu le 16 juin 2017 aux Etats-Unis et le 26 juillet prochain en France.





