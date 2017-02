La leçon de style de Katie Cassidy en cinq looks

Par S.B. | Ecrit pour TF1 |

Passionnée de mode, Katie Cassidy – l’actrice qui prête ses traits à Laurel Lance dans Arrow et Legend’s of Tomorrow – a ouvert son blog lifestyle (TomBoyKC), il y a quelques années avec sa meilleure copine. Lynsey Eaton et elle prodiguent des conseils de vie et partagent chaque jour des bons plans et leur plus beau look. En bonne fashionista, Black Canary ne fait jamais de faux pas et alternent les différents styles vestimentaires. MYTF1 vous propose de découvrir ses cinq plus jolis looks repérés sur Instagram.



Etre classe avec des clous n'est pas donné à tous. Il faut savoir choisir la bonne veste (pas trop de clous pour ne pas ressembler à un hérisson) et surtout savoir bien l'associer. Katie Cassidy l'a bien compris. Mieux, sa veste cloutée, elle la décale, en la portant sur un robe pull assez classique. On ne verse pas dans le total punk. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être chic en cuir clouté ?



La working girl moderne

Katie Cassidy alterne les styles vestimentaires, elle choisit ses pièces avec minutie et les associe avec harmonie. Pour avoir un look de working girl moderne et décontracté, elle opte pour une des basiques : un jean slim, un t-shirt gris, une veste bi-color et elle accessoirise sa tenue avec plusieurs sautoirs oversize, histoire d'apporter du peps et une touche de rock'n'roll toujours.





Destroy & cool

Mieux que les blogs mode, l'Instagram de Katie Cassidy regorge de tenues qui peuvent inspirer les femmes si elles n'ont pas trop d'idées pour s'habiller. Exemple : comment porter son jean destroy tout en étant cool ? Facile, dit Black Canary. On l'associe à des bottes de motards, une veste kaki (le kaki est toujours très tendance cette année) que l'on porte sur un sweet à message. Simple, efficace et so fashion.





Prête pour Coachella ?

Ou pour n'importe quel autre festival de musique, d'ailleurs. Pour profiter des longues journées sous un soleil de plombs, rien ne vaut le combo débardeur/short en jean. Et en la matière, Katie Cassidy a le look parfait pour déambuler dans la poussière. Le détail qui tue ? Le collier ras-du-cou et la chemise à carreaux nouée à la taille. Basse, la taille. La tenue parfaite pour cet été.





Décontractée pour l'été

Difficile de rester élégante en été. Pas pour l'actrice américaine qui, grâce à son goût inné pour la mode, sait comment allier tenue légère et style casual chic. Une blouse blanche, un short rayé marine et un sac vintage marron. Pour ne pas faire trop habiller et trop chic, elle casse la tenue avec une paire de basket. Parce que oui, on peut être classe en basket. La preuve.





