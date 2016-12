Arrow - Episode 23 Saison 02 - L'assaut final  

Felicity, Diggle, Oliver et Lyla reçoivent le soutien inattendu de Nyssa et de sa Ligue des assassins. Oliver accepte leur aide à condition qu'ils ne tuent personne. Les hommes de Slade quittent la ville car Slade sait qu'Amanda Waller va la raser avec le drone qu'elle a envoyé. La Ligue et Oliver défont l'armée de Slade en leur injectant le remède au Mirakuru. Oliver exhorte Waller à rappeler son drone, mais il refuse. Lyla et Diggle libèrent Lawton pour qu'il force Waller à annuler l'attaque. Ils y parviennent. Lassée des mensonges de son entourage, Thea décide de rejoindre son père, Malcolm.