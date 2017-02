Au fil des mots du 27 février 2017  

Ce rendez-vous culturel, orchestré par l'écrivain et journaliste Christophe Ono-dit-Biot, accueille chaque semaine ceux qui font l'actualité du livre, du théâtre et du cinéma. Les chroniqueuses de l'émission, Jessica Nelson (littérature), Sophie Soulignac (cinéma), Sandra Freeman (musique et spectacle vivant) et Salomé Lelouch (théâtre), apportent leur expertise. La parole est également donnée aux lycéens et étudiants présents dans le public. Ils peuvent poser directement des questions aux invités, créant ainsi un débat renouvelé.