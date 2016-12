Les 20 voitures qui ont fait l'Année Automobile 2016

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Retour sur les 20 voitures ayant marqué une année automobile encore exceptionnelle en 2016, toutes catégories confondues.

Bugatti Chiron : le superlatif automobile

11 ans après la Veyron, la Chiron en reprend la désormais classique cathédrale mécanique W16 8,0 litres quadri-turbo, mais en repousse les limites : 1.500 chevaux, vitesse limitée à 420 km/h, et un prix démesuré de 2,88 millions d’euros TTC. Et que dire de l’exclusivité avec ses 500 exemplaires...





Mercedes W07 : la F1 presque imbattable

Encore mieux qu’en 2015, la flèche d’argent a dominé outrageusement la saison de Formule 1, avec 19 victoires sur 21 partagées entre le fougueux Lewis Hamilton et le réservé Nico Rosberg qui s’est approprié son premier titre mondial.





Aston Martin Red Bull AM-RB 001 : l’hypercar surprise

Première excursion du taureau rouge sur piste via l'ingénieur Adrian Newey, cette hyper-sportive AM-RB 001 surprise conçue en partenariat avec Aston Martin veut devenir la voiture la plus rapide avec un rapport impressionnant de 1.000 ch pour 1.000 kg, un plaisir réservé à une grosse centaine de clients.





VW Polo R WRC : le rallye 4 étoiles se retire

Entrée en service seulement en 2013, la sage citadine convertie en reine des spéciales a raflé quatre trophées consécutifs de la catégorie reine des rallyes avec Sébastien Ogier. Mais l’affaire du Dieselgate a eu raison d’elle...





Ford GT : retour victorieux de l’ovale au Mans

Exposée dès début 2015, la super-sportive américaine n’a pas seulement prévu qu’une diffusion de 250 exemplaires par an sur route, mais a été pensée pour la course et les 24 Heures du Mans en catégorie GTE, en détrônant Ferrari, comme en 1966.





Peugeot 3008 : second épisode d’une star

Avant-gardiste dans l’univers des crossover/SUVs en 2008, le plus atypique des Peugeot n’a pas su seulement renouveler son style, mais a conquis le coeur des journalistes - dont celui d'Automoto - et celui des Français, l’ayant élu Voiture Tendance de l’Année.





Dacia Sandero : symbole de la voiture populaire

Elle n’a subi qu’un maigre restylage à l’automne. Or, c’est davantage ses performances commerciales qui font d’elle une immanquable de 2016, puisque la Sandero est la voiture la plus vendue aux particuliers en France (représentant 50% des ventes totales), grâce à ses prestations honorables et un prix de départ sous les 8.000 euros.





Jaguar I-PACE : SUV électrique ou la double tendance

Suivant de quelques mois le F-Pace, ce prototype I-PACE exhibé au Salon de Los Angeles confirme la double vague : celle des SUVs premium, et également celle des électrique. Commercialisation attendue en 2018.





Audi R18 e-tron quattro : une dernière puis s’en va

Elle n’a pas remporté le championnat du monde d’endurance contrairement à Porsche, mais a remporté la principale course, la dernière, aux 6 Heures de Bahreïn. Celle de ses adieux forcés (là encore, le DieselGate), puisque la marque aux anneaux se retire après 16 années au plus haut niveau, dont 13 victoires aux 24 Heures du Mans, laissant même le prototype 2017 dans les cartons.





Porsche 911 R : le purisme collector

Elle n’est pas la plus extrême ni la plus puissante des 911, mais certainement la plus recherchée. Avec une boîte manuelle et son moteur atmosphérique, la 911 Rconcentre le purisme automobile dans une série limitée de 500 exemplaires, déjà collector, certains exemplaires se revendant déjà à plusieurs centaines de milliers d’euros.





Maybach Vision 6 : luxe baroque

Aucunement prévue sur nos routes, cette étude de style est totalement gratuite, un fait devenu rare en automobile. La silhouette de la Vision 6 - longue donc de 6 mètres - inspirée des années 1930s repousse ou attire, mais elle ne laisse pas indifférent et veut illustrer le luxe à son paroxysme selon Mercedes.





DS E-Tense : l’espoir fait vivre

Frustrante, la gamme de DS Automobiles n’a aucune nouveauté depuis la DS5 de 2011. A l’opposé, le concept-car E-Tense mérite l’attention, car le style aiguisé, le sens du détail et la motorisation électrique viennent souffler un vent d’espoir sur le créneau des sportives françaises. Hélas, PSA ne semble pas vouloir concrétiser.





NIO EP9 : la véritable offensive chinoise ?

Promise depuis près de 10 ans, l’invasion des voitures chinoises n’a pas eu lieu. Si nous la voyions alors sous forme de 4x4 ou monospaces datés, l’arrivée se fera réellement par des électriques, et probablement très performantes, comme l’en atteste cette hyper-sportive Nio EP9 présentée par NextEV, ayant battu le record du Nürburgring. Si les 6 exemplaires frustrent , l’offensive est promise dès 2017 avec une berline accessible.





Alpine Vision : renaissance acquise

C’est rare. Nous sommes à quelques semaines de la renaissance d’une marque automobile mythique. Renault a livré 95% de sa future Alpine en janvier dernier au travers du concept-car Vision, qui sera traduit en 2017 par la version de série (environ 250 ch pour 1.150 kg), dont la série de lancement “Première Edition” de 1.955 unités a été pré-vendue en quelques jours.





Rolls-Royce Vision Next 100 : le luxe du 22ème siècle

Membre d’un trio d’exercice d’anticipation de l’automobile de 2116, ce vaisseau roulant est le plus avenant face aux MINI et BMW, l’ayant bâti pour ses 100 ans. Sans émission directe de pollution, autonome, la Phantom du XXè siècle est une beauté futuriste, une ode au voyage routier de demain.





Renault Scénic : le monospace n’est pas mort

Pionnier du segment compact 1 ans après l’Espace, le Scénic incarnait le meilleur jusqu’à ce que le Picasso vienne le chatouiller, puis le dépasser. Mais cette quatrième mouture casse les clichés “pépères” du monospace avec un style fabuleux, là encore signé de l’équipe de Laurens van den Acker.





Norma de Romain Dumas : un Français au sommet de l’Amérique

S’il n’a pas écrasé l’exploit de Loeb de 2013 à Pikes Peak, Romain Dumas fait l’unanimité dans le sport automobile. Car en plus de s’adjuger les 24 Heures du Mans, il a su battre les américains dans le temple de la course de côte du Colorado, au volant d’un prototype Norma, qu’Automoto a pris en mains récemment. En 2017, ce sera probablement la première électrique à être couronnée.





Mercedes-AMG GT R : L’étoile qui défie Stuttgart et Maranello

Nous l’appelions la “tueuse de Porsche 911” à son lancement, mais elle n’avait pas encore l’aura de la sportive par excellence. La nouvelle version R excentrique par ses appendices aérodynamiques que par sa teinte verte lors de sa présentation a annoncé la couleur, portant son “petit” V8 4,0 litres à 585 chevaux, se payant au passage la promotion par Lewis Hamilton. Cela suffira-t-il à la préférer à une GT3 ? C’est vous qui vous choississez.





Citroën C3 : les chevrons réinventés

Battue par le duo Clio/208, la C3 met au tapis la consensualité des citadines pour une ambiance funky. Pour sa troisième génération, la petite Citroën se repense avec l’âme du Cactus tout en proposant un équipement inédit, la caméra embarquée enregistrant les accidents frontaux ou prenant des clichés à destination des réseaux sociaux. ps révolutionnaire mais dans son époque, l’urbaine aux chevrons mérite l’attention.





Roborace : le futur du sport automobile ?

Elle n’a pas encore officiellement roulé sous sa version 1.0 mais l’annonce du championnat de voitures autonomes a fait grand bruit, appuyée par la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), le fabricant de composants nVidia ou encore le manufacturier de pneus Michelin. Débutant pour la saison 2017/2018 de Formule E, cette curiosité électrique dessinée par Daniel Simon se jouera sur la précision algorithmique plutôt que mécanique.