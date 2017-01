CES 2017 : Bosch présente son concept-car en mode "écran total" !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Cette année, la technologie automobile est au coeur du CES !





Des voitures de plus en plus intelligentes

Pour cette nouvelle édition du CES (Consumer Electronics Show), le grand rendez-vous des nouveautés et innovations high-tech, les constructeurs et équipementiers automobiles sont plus que jamais présents afin de nous dévoiler leurs nouvelles technologies. Bosch y présente un concept de voiture connectée, embarquant des technologies que l'on retrouvera très bientôt dans nos véhicules.

En pratique, lorsque le conducteur monte à bord, la voiture le reconnait grâce à une technologie de reconnaissance faciale, et se paramètre automatiquement (réglages des sièges, rétroviseurs, température, programmation musicale...) en fonction de ses préférences personnelles. Un principe que l'on retrouve aussi sur le concept Chrysler Portal, également présenté au CES 2017.









Un véritable assistant personnel connecté

L'interaction avec la voiture est possible grâce à de multiples afficheurs et écrans tactiles, dotés de la reconnaissance gestuelle. Pour aller plus loin, le concept permet également d'être contrôlé à la voix grâce à des phrases naturelles (contrairement aux systèmes actuels, limités à quelques commandes vocales bien précises) : tel un assistant personnel, la voiture sera alors en mesure de comprendre une conversation et d'y répondre naturellement, tout en étant connectée à de nombreux systèmes extérieurs. De quoi simplifier la vie au quotidien au volant, car vous pourrez alors simplement lui demander de verrouiller la porte du garage ou d'éteindre la lumière en quittant votre maison.

Selon Bosch, d'ici 2025, les véhicules connectés et dotés de systèmes de conduite autonome seront largement répandus, permettant aux automobilistes d'économiser plus de 100 heures chaque année, en déléguant notamment les tâches de conduite à la voiture.

Toutes les innovations Bosch ainsi que celles de nombreux constructeurs auto sont à découvrir au salon CES de Las Vegas, dans le Nevada aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 5 au 8 janvier 2017.