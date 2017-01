CES 2017 : Chrysler Portal, la familiale électrique du futur ?

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion du Consumer Electronics Show de Las Vegas ouvrant ce 5 janvier 2017, le constructeur américain présentera le Chrysler Portal, son premier concept-car tout électrique et semi-autonome.

Ce monospace résolument high-tech offre jusqu'à 400 km d'autonomie.





Un look futuriste pour ce nouveau concept de véhicule autonome

Alors que l'on croyait Chrysler abandonnée par le groupe FCA, qui pourrait selon les rumeurs se séparer de plusieurs marques, le constructeur américain présente à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES), à Las Vegas dans le Nevada, un tout nouveau concept-car. Et celui-ci ne préfigure pas un véhicule prévu pour un avenir proche, mais symbolise la vision de Chrysler d'un monospace 100% électrique au design résolument futuriste, offrant un habitacle accueillant jusqu'à 6 personnes et doté de technologies de conduite autonome.

Il est en effet doté d'une motorisation électrique ainsi que d'une batterie Lithium-ion de 100 kWh, permettant une autonomie de 400 km avec une charge complète. Avec un chargeur rapide, elle pourra même être offrir 240 km d'autonomie en à peine 20 minutes de recharge. Développée et mise en pratique dans les Chrysler Pacifica de Waymo (filiale de Google connue pour son Self-Driving Car Project), sa technologie autonome permet de proposer une conduite semi-autonome de niveau 3, qui est toutefois évolutive pour atteindre le niveau 4 (autonomie totale), permettant aux occupants de vaquer à leurs occupations pendant leurs trajets.

► Voir le Concept Chrysler Portal 2017 en photos officielles









Le plein de technologies et de connectivité embarquées

Le concept Chrysler Portal tire son nom de ses portes coulissantes, qui s'ouvrent latéralement tel un véhicule tout droit sorti d'un film de science fiction. Elles permettent l'accès à un habitacle aux larges surfaces vitrées qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes, grâce à des sièges indépendants et modulables sur trois rangées. CES oblige, la technologie embarquée est au rendez-vous, et Chrysler promet une expérience utilisateur innovante avec notamment un système de reconnaissance faciale et vocale, qui permet de personnaliser l'expérience à bord en fonction des préférences de chaque conducteur.

Un point d'accès Wi-Fi permet de connecter les équipements de chacun des occupants, qui pourront recharger leurs appareils mobiles grâce aux 10 docks de connexion associés au système d'infotainment embarqué développé avec Panasonic et Samsung. Celui-ci se retrouve sur la planche de bord particulièrement épurée, qui embarque un grand écran tactile central offrant de nombreuses applications connectées, ainsi qu'un large combiné entièrement numérique, au design 3D très futuriste. Lorsque le mode de conduite autonome est activé, le volant se rétracte pour disparaître dans le tableau de bord, libérant ainsi de l'espace pour le conducteur. Il pourra ainsi se prendre en selfie avec ses passagers, grâce aux caméras placées dans l'habitacle, et partager ses clichés directement sur les réseaux sociaux.

Le concept Chrysler Portal sera présenté au salon CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, qui ouvrira ses portes du 5 au 8 janvier 2017.