CES 2017 : Eli Zero, un quadricycle chinois 100% électrique

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle offre de mobilité urbaine

Le salon CES 2017 sera l'occasion de découvrir de nombreuses innovations technologiques, et les constructeurs automobiles seront au rendez-vous avec notamment Chrysler, Ford, Toyota, Mercedes, BMW, Volkswagen, Nissan ou encore Honda, qui présenteront leurs dernières innovations technologiques embarquées à bord de leurs véhicules.

Mais quelques nouveaux acteurs feront leur apparition : c'est le cas de cette mystérieuse Eli Zero. Peu de détails ont été dévoilés sur cet étonnant véhicule, Eli Electric Vehicles étant une toute nouvelle société chinoise spécialisée dans les véhicules électriques, et son site internet encore en construction ne nous en dévoile pas plus à ce sujet, à part quelques visuels et vidéos teaser.

► Voir l'Eli Zero 2017 en photos officielles









Un mélange des Renault Twizy et Smart Fortwo ?

Tout ce que nous savons, c'est que ce quadricycle 100% électrique, pouvant accueillir deux occupants, n'est pas sans rappeler les Renault Twizy et Smart Fortwo. Serait-ce encore qu'une pâle copie, ou bien une réinterprétation de ces concepts afin d'allier le meilleur des deux mondes ? En effet, cette Eli Zero pourrait bien proposer une alternative intéressante pour faciliter la mobilité urbaine, tout en surfant sur la mode des véhicules électriques.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques jours au CES (Consumer Electronic Show) à Las Vegas, dans le Nevada aux Etats-Unis, qui ouvrira ses portes du 5 au 8 janvier 2017.