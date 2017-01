CES 2017 : le Groupe Renault présente plusieurs nouveautés innovantes

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Par le biais de ses quatre partenaires technologiques, le Groupe Renault présente cette année au CES de Las Vegas des projets innovants mariant la technologie et la mobilité.

Au programme notamment : le premier véhicule électrique open-source, et une paire de chaussettes connectées !





Le premier véhicule électrique open-source au monde

Cette année au CES (Consumer Electronics Show), l'automobile a la cote : en effet, les innovations en matière de mobilité et de véhicules connectés sont plus que jamais d'actualité. Le Groupe Renault sera présent au CES par l'intermédiaire de ses quatre partenaires technologiques : OSVehicle, ARM, Pilot et Sensoria, qui présentent au public plusieurs solutions de mobilité innovantes.

La première est une POM (« platform open-mind ») créée en collaboration avec OSVehicle et ARM sur la base de la Renault Twizy : une plateforme automobile open source de véhicule électrique dépourvue de carrosserie, qui s'adresse à des privés, étudiants ou chercheurs qui souhaitent créer leur propre véhicule électrique. Ceux-ci pourront ainsi personnaliser la carrosserie ainsi que les fonctionnalités embarquées, grâce à une approche collaborative du développement technique qui permet de se concentrer sur l'innovation.





Un câble de recharge brillant et des chaussettes connectées

Renault dévoile également avec Pilot un nouveau câble de recharge électroluminescent pour véhicules électriques. Lorsqu'il est branché à une borne de recharge, ce câble indique le niveau de charge en s'illuminant proportionnellement au flux d’électricité circulant. La fréquence de clignotement diminue à mesure que la batterie se recharge, jusqu'à s'éteindre une fois la charge terminée.

Enfin, Renault présente en collaboration avec Sensoria des chaussettes sensorielles connectées, destinées à optimiser le mouvement des pieds des pilotes en compétition. Les informations recueillies sont transmises à une application qui aide l'utilisateur à améliorer ses performances en course (vitesse, accélérations et freinage).

Toutes les innovations Renault ainsi que celles de nombreux constructeurs auto sont à découvrir au salon CES de Las Vegas, dans le Nevada aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 5 au 8 janvier 2017.