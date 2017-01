CES 2017 : Nvidia et Audi préparent la voiture autonome la plus avancée du monde !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion du CES 2017, Audi annonce l'arrivée de la voiture autonome la plus avancée du monde. Elle est préfigurée par un concept Audi Q7 piloted driving, doté des technologies d'intelligence artificielle de Nvidia.

Audi et Nvidia prévoient son arrivée en 2020...





Une étape supplémentaire vers la voiture autonome et intelligente

Audi est également au rendez-vous pour cette édition 2017 du CES (Consumer Electronics Show), le plus grand salon international dédié aux technologies dernier-cri. Sans surprise, c'est également sur la voiture autonome que la marque aux anneaux travaille, avec notamment la présentation d'un concept-car basé sur l'Audi Q7 et conçu en collaboration avec Nvidia.

Les deux entreprises ont l'ambition de commercialiser d'ici 2020 le véhicule autonome le plus avancé du monde, grâce à la plateforme Nvidia Drive PX, qui utilise l'intelligence artificielle pour comprendre l'environnement de la voiture et déterminer le chemin le plus sûr à emprunter. Le partenariat d'Audi avec Nvidia ne date pas d'hier, puisque le géant américain de l'électronique a travaillé sur le Virtual Cockpit désormais déployé sur de nombreux modèles d'Audi.





Un concept Audi Q7 piloted driving en démonstration au CES

L'une des stars de ce CES est l'Audi Q7 piloted driving, un concept permettant aux visiteurs de découvrir ce véhicule autonome assis sur la banquette arrière, sans aucun conducteur installé au volant. Il est équipé des technologies Drive PX 2, PilotNet et DriveWorks de Nvidia, qui lui permettent d'évoluer et de s'adapter en temps réel à son environnement, sur un parcours semé d'obstacles.

Selon Jen-Hsun Huang, PDG de Nvidia : « Nvidia est le pionnier dans l'usage de l'intelligence artificielle pour révolutionner les moyens de transport. L'adoption par Audi de notre plateforme technique Drive va accélérer le lancement de la prochaine génération de véhicules autonomes, qui annoncent l'avenir de la sécurité routière ainsi que de nouveaux services de mobilité. »

Toutes les innovations Audi ainsi que celles de nombreux constructeurs auto sont à découvrir au salon CES de Las Vegas, dans le Nevada aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 5 au 8 janvier 2017.