CES 2017 : Une nouvelle image de l’hypercar Mercedes AMG R50 révélée !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Au CES de Las Vegas, Mercedes-AMG n’a laissé filtré qu’une image de sa future hypercar.





Des ouïes

Une photo et de très petits enseignements. Le constructeur allemand entretient logiquement le suspense autour de son futur modèle le plus exclusif. C’est la raison pour laquelle seule une partie de la face arrière a été dévoilée, et relayée par GT Spirit. Mais les énormes prises d’air triangulaires et les longues ouïes taillées au-dessous ne donnent que très peu d’informations, si ce n’est la présence attendue du moteur issu de la Formule 1, le V6 turbo d’1,6 L, en position arrière.

0 à 100km/h en 2,5 secondes ?

Pour le reste, il va falloir se contenter de suppositions. Un bloc hybride avec deux moteurs électriques, ainsi qu’un système de récupération d’énergie sont attendus, notamment pour concurrencer l’incroyable Aston Martin AM-RB 001, développée conjointement avec Red Bull, principal rival de la firme allemande en F1. Les performances de l’hypercar AMG R50 devraient, elles aussi, flirté avec l’époustouflant, puisque les premières rumeurs annoncent un 0 à 100km/h avalé en moins de 2,5 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 320 km/h. Selon GT Spirit, elle ne devrait être produite qu’à 300 exemplaires au maximum et vendue pour environ 2,5 millions d’euros en Europe.