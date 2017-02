Occasion du Jour : L'unique Ferrari FXX homologuée route en vente

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

C’était en 2008. Ferrari sortit de son usine un tout nouveau cheval de course. Son nom ? Ferrari FXX. Produit en 38 exemplaires, le bolide était destiné à la piste. C’était sans compter un amoureux de l’Italienne. A la demande d’un propriétaire, la firme de Maranello a bien voulu homologuer pour la route, un seul et unique modèle. Cerise sur le gâteau, en plus des modifications, la bête fut livrée avec ses composants d’origine si jamais l'acquéreur était un brin gourmand.

Pas de modifications grandioses

Sous sa robe à la couleur "Rosso Corsa", les modifications sont peu nombreuses. Au programme ? Une suspension plus souple à hauteur réglable, des clignotants, des feux stops, un frein à main ainsi que des feux de route.

Rassurez-vous, il n'y a pas de changement au niveau du moteur. Le propriétaire a fait chanter le V12 atmosphérique du bolide italien, fort de 850 ch. Un équipement qui permet d'expédier l’exercice du 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. La supercar pouvant atteindre une vitesse de pointe de 397 km/h, a conservé son freinage carbone/céramique. Le tout est associé à une boîte de vitesse séquentielle de compétition à six vitesses. L’intérieur de la voiture est quant à lui d’origine.

"Juste" 11,7 millions d'euros !

Mais voilà qu’après 9 ans de bons et loyaux services (presque 10) et 2.092 kilomètres à son compteur, le propriétaire a décidé de séparer de sa Ferrari FXX. Mais à moins de gagner au loto ou d’être très riche, il faudra casser sa tirelire pour se procurer l’Italienne. Avis aux collectionneurs fortunés. La voiture, actuellement en vente au Royaume-Uni chez un concessionnaire baptisé Amaris, est annoncée à 9,999,999 £ soit environ 11,7 millions d'euros !