ABT donne plus de 700 chevaux à la RS6+ !

ABT Sportsline, le spécialiste de la customisation sport des voitures Audi et Volkswagen, a décidé de revisiter le break Audi RS6+. Et le résultat est époustouflant.

En principe, le break est une voiture familiale permettant de transporter nos chères têtes blondes avec un maximum de bagages. Mais Abt Sportsline ne partage pas cet avis et propose une version sacrément musclée du break Audi RS6+.

100 chevaux de plus !

Jusqu'ici, le break A6 d'Audi pouvait se vanter de jolies performances : 605 chevaux, 305 km/h et le passage de 0 à 100 km/h expédié en 3,7 secondes. Avec ABT, le RS6+ gagne 100 chevaux de plus et atteint désormais la puissance totale de 705 chevaux. Il est donc le break allemand le plus rapide puisque le Mercedes E63 AMG S affiche "seulement" 612 chevaux.

Outre le gain de puissance, le RS6+ à la sauce Abt bénéficie d'un nouveau kit de carrosserie, lui conférant un look plus agressif. Ce kit propose des éléments en carbone pour le bouclier avant, le spoiler arrière et les coques des rétroviseurs.

ABT Sportsline offre également la possibilité de choisir entre deux types de jantes de 22 pouces : "Glossy Black" (noir brillant) ou "Matte Black" (noir mat).

A l'intérieur de ce break gonflé aux hormones, les passagers disposeront de sièges en cuir du plus bel effet. Petite coquetterie d'Abt, le logo RS6+ est projeté au sol par une lumière placée dans le bas de la portière.

