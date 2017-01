Alerte Neige/Verglas sur 20 départements : Prudence sur les routes !

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Météo-France a placé 20 départements du nord de la France, de la Normandie aux Ardennes, en vigilance orange de neige et verglas pour ce soir et demain samedi 7 janvier 2017. Prudence donc sur les routes.

Mise à jour : les départements de la Marne et des Ardennes ont été ajoutés par Méteo-France.

18 départements

Attention, la vague de froid qui engloutit la France pourrait avoir des conséquences pour les automobilistes, puisque neige et verglas sont attendus. Une alerte orange a donc été décidée pour 18 départements : l’Aisne, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Essonne et le Val-d’Oise sont tous concernés.

« Bruines verglaçantes »

Cette mesure fait suite aux chutes de température attendues dans la soirée de ce vendredi 6 janvier 2017 et pour toute la journée de samedi. "Une perturbation faiblement active descend dans la nuit de vendredi à samedi depuis le sud de l'Angleterre.Elle donne de faibles bruines en mer sur la Manche mais ces précipitations se transforment en bruines verglaçantes dans l'intérieur des terres au contact de l'air très froid ou des sols gelés. Cet épisode dangereux touche d'abord le Nord, le Pas-de-Calais et la Normandie dans la nuit de vendredi à samedi avant de gagner progressivement la Picardie puis l'Ile-de-France dans la matinée. Il peut perdurer jusqu'en soirée avant que le redoux ne soit sensible et élimine ce risque de verglas", a précisé Météo-France.