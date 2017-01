Alfa Romeo Stelvio First Edition 2017 : les commandes sont ouvertes !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le tout premier SUV de la marque au biscione est désormais disponible à la commande, et s'offre à cette occasion une édition spéciale de lancement dénommée Alfa Romeo Stelvio First Edition.

Le tarif de cette édition spéciale suréquipée est affiché à 57.400 euros...





Une version plus civilisée... De 280 chevaux !

Initialement présenté au dernier Salon de Los Angeles dans une version Quadrifoglio la plus extrême avec son moteur V6 bi-turbo de 510 chevaux, le nouvel Alfa Romeo Stelvio se dévoile désormais officiellement dans une version plus civilisée, avec un design tout aussi désirable. On y découvre notamment des protections latérales en plastique noir, ainsi qu'une jupe arrière plus discrète, au traitement toutefois sportif avec son large sabot en aluminium.

L'Alfa Romeo Stelvio First Edition marque le lancement commercial du nouveau SUV de la marque italienne, et est désormais disponible à la commande en Europe. Il est animé par un 2,0 litres turbo essence de 280 chevaux, couplé à une boîte automatique à 8 rapports et à la transmission intégrale Q4 : une mécanique que l'on retrouve également sur l'Alfa Romeo Giulia Veloce. Les sensations seront au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h annoncé à 5,7 secondes : il s'agit des plus hautes performances de sa catégorie, selon le constructeur de Turin.

► Voir l'Alfa Romeo Stelvio First Edition 2017 en photos officielles









Une édition spéciale suréquipée

Cette édition spéciale de lancement offre de nombreux équipements de série : sellerie en cuir pleine fleur, inserts en bois véritable, sièges avant chauffants à réglages électriques, palettes en aluminium au volant, sans oublier les larges jantes en alliage de 20 pouces avec leurs étriers de frein peints en rouge.

L'Alfa Romeo Stelvio First Edition est d'ores et déjà disponible à la commande en France, au prix de 57.400 euros. Pour les budgets plus modestes, la gamme complète du Stelvio sera dévoilée ultérieurement, et proposera des tarifs plus accessibles : nous devrions en savoir plus à l'occasion du Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017.