Nouvelle Alpine A110 2017 : Un nom et des premières photos !

Par Estelle Sanzo

Fruit de 5 années de travail, Alpine nous présente (ENFIN!) sa toute nouvelle Berlinette. Dépourvue de tout camouflage, elle pose sous une robe bleue pour notre plus grand bonheur. Cette nouvelle progéniture du constructeur dieppois répond donc au doux nom d'A110 ! Surpris ? Nous aussi...





Hommage à mythique A110

Malgré tout, ne vous attendez pas à une flopée de photo. Il faudra vous contentez de deux petits clichés. Bien assez pour observer le pedigree de la Française, qui sans étonnement, reprend les codes du concept Vision de 2016. Au menu : lignes dynamiques et élégantes, une paire de phares aux formes généreuses ou encore des hanches bombées. Outre le nom, ce coup de crayon rend clairement hommage à la sportive et mythique A110, née 55 ans auparavant.





Sous le capot ?

Ce qui n'est plus un secret pour personne, c'est les caractéristiques aérodynamiques de cette Berlinette. Équipée d'un fond plat et d'un diffuseur arrière, ce mariage "permettra d’obtenir un appui vertical important gage d’une excellente stabilité" annonçait le constructeur. Une carrosserie en aluminium et des sièges baquets avait par la suite, complétés la fiche technique de l'A110.





Reste la question de la motorisation. A ce sujet, la marque tricolore fait mine de rien. Mais des bruits de couloirs viennent quand même alimenter cette interrogation. Il se murmure l'arrivée d'un moteur 4 cylindres 1,8 litre turbo capable de développer une puissance entre 250 et 275 ch.

C'est dans les allées du salon de Genève 2017 que la Française jouera les stars pour son "come-back". Rendez-vous du 9 au 19 mars pour la découvrir dans son intégralité !

[Vidédo : Alpine Vision Concept 2016 ]